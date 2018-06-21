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yuvası!

Tuzla’da özel bir te patlak verdi. Öğretmen , uyguladığı çocukları çıplak halde tuvalette bekletti. Rezaleti okulda işe başlayan bir veli görüntüledi. O eğitimcinin 1 yıl 9 aya kadar hapsi istedi

Skandal yuvası!
İstanbul Tuzla'daki özel bir te yaşandı. Zeynep Atasever'ın 4 yaşındaki oğlu R.M.A., okulun sahibi ve aynı zamanda öğretmeni olan Güler Mert'in kendilerine uyguladığını anlattı. Oğluna inanmayan Atasever, emin olmak için anaokulunda işe başladı.

DEDEKTİF VELİ
İşin aslını öğrenmek için dedektif gibi uğraşan Atasever, gördükleri karşısında yıkıldı. Atasever, Ocak 2018'de Mert'in çocuklara şiddet uyguladığını ve yarı çıplak vaziyette çocukları aynı anda tuvalete soktuğunu kayıt altına aldı. Öğretmenin kız ve leri toplu halde tuvalete götürerek alt tarafları çıplak vaziyette çocukları sırada beklettiği anlaşıldı. Atasever, çektiği görüntüleri diğer velilere de yolladı. Veliler, soluğu savcılıkta aldı. Öğretmen hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Öğrencilere şiddet uygulan, kız ve erkek öğrencileri çıplak halde tuvalete götüren hakkında, 30 çocuğa yönelik "zincirleme şekilde kötü muamele" suçundan 1 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.
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  • 21 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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