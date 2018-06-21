Skandal yuvası!

İstanbul Tuzla'daki özel bir kreşte skandal yaşandı. Zeynep Atasever'ın 4 yaşındaki oğlu R.M.A., okulun sahibi ve aynı zamanda öğretmeni olan Güler Mert'in kendilerine şiddet uyguladığını anlattı. Oğluna inanmayan Atasever, emin olmak için anaokulunda işe başladı.
DEDEKTİF VELİ
İşin aslını öğrenmek için dedektif gibi uğraşan Atasever, gördükleri karşısında yıkıldı. Atasever, Ocak 2018'de Mert'in çocuklara şiddet uyguladığını ve yarı çıplak vaziyette çocukları aynı anda tuvalete soktuğunu kayıt altına aldı. Öğretmenin kız ve erkek öğrencileri toplu halde tuvalete götürerek alt tarafları çıplak vaziyette çocukları sırada beklettiği anlaşıldı. Atasever, çektiği görüntüleri diğer velilere de yolladı. Veliler, soluğu savcılıkta aldı. Öğretmen hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Öğrencilere şiddet uygulan, kız ve erkek öğrencileri çıplak halde tuvalete götüren Güler Mert hakkında, 30 çocuğa yönelik "zincirleme şekilde kötü muamele" suçundan 1 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.
DEDEKTİF VELİ
İşin aslını öğrenmek için dedektif gibi uğraşan Atasever, gördükleri karşısında yıkıldı. Atasever, Ocak 2018'de Mert'in çocuklara şiddet uyguladığını ve yarı çıplak vaziyette çocukları aynı anda tuvalete soktuğunu kayıt altına aldı. Öğretmenin kız ve erkek öğrencileri toplu halde tuvalete götürerek alt tarafları çıplak vaziyette çocukları sırada beklettiği anlaşıldı. Atasever, çektiği görüntüleri diğer velilere de yolladı. Veliler, soluğu savcılıkta aldı. Öğretmen hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Öğrencilere şiddet uygulan, kız ve erkek öğrencileri çıplak halde tuvalete götüren Güler Mert hakkında, 30 çocuğa yönelik "zincirleme şekilde kötü muamele" suçundan 1 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.
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