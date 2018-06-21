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Şifa küpü

Şifa küpü dut
Kırmızısı, karası, beyazı... Taze lar, şifa saçıyor. Kalp hastalıklarından ve den koruyor. Acıbadem Maslak Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Öçal, bu meyvenin ölçüsünde aşırıya kaçmamak gerektiğini söylüyor. "Günde 1 çay bardağı dut tüketerek dutun faydalarından yararlanabilirsiniz" diyor. Bu mucizevi meyvenin faydalarını şöyle sıralıyor...
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  • 21 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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