Kırmızısı, karası, beyazı... Taze dutlar, şifa saçıyor. Kalp hastalıklarından ve kanserden koruyor. Acıbadem Maslak Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Öçal, bu meyvenin ölçüsünde aşırıya kaçmamak gerektiğini söylüyor. "Günde 1 çay bardağı dut tüketerek dutun faydalarından yararlanabilirsiniz" diyor. Bu mucizevi meyvenin faydalarını şöyle sıralıyor...
Şifa küpü dut
- 21 Haziran 2018, Perşembe
- Gazete
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