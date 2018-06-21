Bir ailenin yok olduğu kaza dün Eskişehir'de meydana geldi. Mustafa Canpolat'ın kullandığı hafif ticari araç, ilk olarak refüjdeki demir bariyerlere sonrasında ise menfeze çarpıp devrildi. Araçta bulunan Merve, Dursun, Ayşe, İkbal ve Erdal Canpolat olay yerinde yaşamını yitirirken, Bursalı avukat Mustafa ve kardeşi Tuğba Canpolat ise ağır yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi.
Katliam gibi!
Eskişehir’de hafif ticari araç menfeze çarptı. Kazada aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti, sürücü ve kardeşi ağır yaralandı
Etiketler: Eskişehir , hafif ticari , kaza
- 21 Haziran 2018, Perşembe
- Gazete
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