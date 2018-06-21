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Katliam gibi!

’de araç menfeze çarptı. da aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti, sürücü ve kardeşi ağır yaralandı

Katliam gibi!
Bir ailenin yok olduğu dün 'de meydana geldi. Mustafa Canpolat'ın kullandığı araç, ilk olarak refüjdeki demir bariyerlere sonrasında ise menfeze çarpıp devrildi. Araçta bulunan Merve, Dursun, Ayşe, İkbal ve Erdal Canpolat olay yerinde yaşamını yitirirken, Bursalı avukat Mustafa ve kardeşi Tuğba Canpolat ise ağır yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi.
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  • 21 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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