Kadın cinayetleri Türkiye'nin kanayan yarası haline geldi. 3 ilde dün dehşet veren olaylar yaşandı. 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Manisa'da emlakçı Erkan Tankız (34) bir ay önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandığı, 1 çocuğunun annesi Döne Aksu (28) ile tekrar bir araya gelme konusunu konuşmak için evine gitti. Ancak kadın kendisiyle görüşmek istemedi. Bunun üzerine çılgına dönen Tankız, av tüfeğiyle ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan talihsiz kadın, öldü. Cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, kaçan katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.
EŞİNİ VE KIZINI BOĞDU
İstanbul Arnavutköy'de Mehdin E., evde bulunan 1 buçuk yaşındaki kızı Ecrin ve eşi Nurşen E'yi (19) boğarak öldürdü. Ardından sağlık ekiplerini aradı. Ekipler, anne ve kızının öldüğünü belirledi. Yaralı zanlı ise hastaneye kaldırıldı. Mehdin E., ifadesinde, "Psikolojik rahatsızlığımda ilgili ailemden destek alamadım. Kendimi öldürmeye karar verdim. Bıçakla kendimi kestim. Daha sonra şarj kablosuyla kendimi boğmaya çalıştım. Öleceğimi düşünerek eşim ve kızımı da öldürmeye karar verdim. Önce eşimi boğdum, daha sonra kızımı. Daha sonra 112'yi aradım" dedi.
KANLI BASKIN
Gaziantep'te ise Eyyüp Y. (27), ayrı yaşadığı eşi Gülşen Y.'nin (22) kaldığı kayınpederinin evini tüfekle basıp, dehşet saçtı. Eşi ile kayınpederi Bekir Köse (48) ve kayınvalidesi Gülsüm Köse'yi (42) öldürüp, kayınbiraderi Yunus Köse'yi (22) yaraladı. 1 yaşındaki kızını kaçtı. Ancak fazla uzaklaşamadı.
Kara çarşamba!
Türkiye güne kadın cinayetleriyle uyandı. Manisa’da koca, eski eşini av tüfeğiyle öldürdü. İstanbul’da anne ve 1.5 yaşındaki kızı cinayete kurban gitti. Gaziantep’te ise bir baba, eşi, kaynanası ve kayınpederini katletti...
Kadın cinayetleri Türkiye'nin kanayan yarası haline geldi. 3 ilde dün dehşet veren olaylar yaşandı. 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Manisa'da emlakçı Erkan Tankız (34) bir ay önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandığı, 1 çocuğunun annesi Döne Aksu (28) ile tekrar bir araya gelme konusunu konuşmak için evine gitti. Ancak kadın kendisiyle görüşmek istemedi. Bunun üzerine çılgına dönen Tankız, av tüfeğiyle ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan talihsiz kadın, öldü. Cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, kaçan katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.
- 21 Haziran 2018, Perşembe
- Gazete
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