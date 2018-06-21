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İlk göz ''sı

, elektrik teline takılan kuşları kurtarmak isterken akıma kapıldı. 2 kolu kesilmek zorunda kaldı. 9 aylık tedavinin ardından köyüne dönen genç, annesini ve güvercinlerini bna bastı.

İLK GÖZ AĞRISI Ramazan Taşdemir, elektrik teline takılan kuşları kurtarmak isterken
Elektrik teline takılan kuşu kurtarmak isterken akıma kapılan ve 2 kolu kesilen Ramazan Taşdemir, aylar sonra döndüğü köyünü gezdi. Arkadaşlarıyla hasret giderdi. 'nin içini sızlatan olan 9 Ekim günü 'nın Diyadin İlçesi'nde bağlı Günbuldu Köyü'nde meydana geldi. Elektirik teline takılan kuşu kurtarmak isterken akıma kapılan Ramazan'ın ellerinde üçüncü derece yanık meydana geldi. Tüm çabalar fayda etmeyince 17 yaşındaki gencin kolları dirsek altından kesildi. Yetkililer, gence protez kol takılması için harekete geçti.

FENER MAÇINA GİDECEĞİM
Aradan tam 9 ay geçti. Tamamen iyileşen Ramazan, aylar sonra ilk kez köyüne gitti. Çok sevdiği güvercinleriyle vakit geçirdi. Ancak o korkunç olayın yaşandığı yere gitmedi. Köyünü ve ailesini çok özlediğini söyleyen genç, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere tüm Türkiye'nin kendisine sahip çıktığına değindi. "Burada çok mutluyum. Kollarımda yara olduğu için protez takılamadı. Kontrol için 9 Temmuz'da 'ya gideceğim. Eğer yaralar iyileşmişse protez takılacak. Protezler takıldıktan sonra ilk işim Fenerbahçe'nin maçına gitmek olacak" dedi.


Kahraman gencin ilk ziyaret ettiği yer güvercinleriydi. Ramazan'ın 9 ay uzak kaldığı güvercinlerine özlemle bakışı, yüreklere işledi.


Ramazan, 9 ay boyunca görmediği arkadaşlarıyla hasret giderdi.


Erhan ÖZTÜRK
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  • 21 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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