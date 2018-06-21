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Çalıntıymış Lo!

Çalıntıymış Lo!
Şarkıcı , halaya olan sevdası ile tanındı. Her daim gülümseyen yüzüyle bilinen ünlü şarkıcı, hapis şokuyla sarsıldı! Sebebi ise 2005 yılında çıkardığı "Ankara" isimli şarkısıydı! Öyle ki 'de yaşayan isimli müzisyen, Tuncer'in eserinin melodisini rızası olmaksızın kullandığını açıkladı. Soluğu mahkemede aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı Fikri ve Sinai Haklar Soruşturma Bürosu savcısı Ali Osman Kaynak, Çetin'in şikayeti üzerine başlattığı soruşturmayı tamamlandı. Şarkıcı hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. Tuncer ise şarkısının sözlerini kendisinin yazdığını açıkladı.


Bilgin Çetin, Tuncer'in şarkısını çaldığını iddia etti.
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  • 21 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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