Büyük başarı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma-yazma seferberliği, yurdun dört bir yanına yayıldı. Kütahya'nın Şaphane İlçesi'nde yaşayan Fatma Kuru (84), sağlık sorunları nedeniyle okuma-yazma kursuna katılamadı. Şaphane İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, kolları sıvadı. Fatma Nine, evine gelen öğretmen sayesinde okuma yazmayı öğrenmeyi başardı. Cumhurbaşkanı ve eşi Emine Erdoğan'a her zaman dua ettiğini söyleyen Kuru, şu açıklamaları yaptı: "Cumhurbaşkanım sayesinde evime özel öğretmen geliyor ve ben okuma-yazma öğreniyorum. Bu yaşta okuma yazma öğrenmek beni yeniden dünyaya getirdi. Okumak, yazmak çok başka bir duygu. Bunu anlatamam. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun."
İhsan TUNÇOĞLU
İhsan TUNÇOĞLU
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