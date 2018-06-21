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Büyük başarı

Erdoğan önderliğinde başlatılan eğitim seferberliği, meyvelerini verdi. 84 yaşındaki , evinde aldığı eğitim sayesinde okuma yazmayı öğrendi

Büyük başarı
Cumhurbaşkanı ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma-yazma seferberliği, yurdun dört bir yanına yayıldı. 'nın Şaphane İlçesi'nde yaşayan Fatma Kuru (84), sağlık sorunları nedeniyle okuma-yazma kursuna katılamadı. Şaphane İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, kolları sıvadı. , evine gelen öğretmen sayesinde okuma yazmayı öğrenmeyi başardı. ve eşi Emine Erdoğan'a her zaman dua ettiğini söyleyen Kuru, şu açıklamaları yaptı: "Cumhurbaşkanım sayesinde evime özel öğretmen geliyor ve ben okuma-yazma öğreniyorum. Bu yaşta okuma yazma öğrenmek beni yeniden dünyaya getirdi. Okumak, yazmak çok başka bir duygu. Bunu anlatamam. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun."

İhsan TUNÇOĞLU
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  • 21 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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