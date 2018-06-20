Sakarya'da yavru köpeğin bacaklarının kesilmesinin sarsıntısı sürerken bir vahşet haberi de Kocaeli'nin Körfez İlçesi'nden geldi. Öztekin Çelikhas, dün sahilde boğazından vurulmuş bir köpeğin kanlar içerisinde yerde yattığını fark etti. Köpeği aracına alıp veterinere yetiştirmek istedi. Ancak talihsiz hayvan, yolda can verdi. Veteriner, köpeğin tüfekle vurulduğu belirledi. Yapılan araştırmaların sonucunda köpeğin tavuklara saldırdığı için ilçede bir camide müezzinlik yapan F.D. tarafından vurulduğu tespit edildi. Gözaltına alınan caninin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirlendi. Yaralı köpeği yaşatmak için mücadele eden Çelikhas, "Köpek çok kan kaybetmişti. Kucaklayıp kendi aracımızla veterinere götürürken yolda kucağımızda can verdi. Veteriner tüfekle vurulduğunu söyledi. Çok üzüldük bu duruma" dedi.
Vahşet bitmiyor
Etiketler: Kocaeli , Sakarya , işkence , hayvana işkence
- 20 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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