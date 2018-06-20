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Rapçi beraat etti

Rapçi Ezhel beraat etti
"EZHEL" lakaplı fenomen rapçi Sercan İpekçioğlu, "şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği" gerekçesiyle 23 Mayıs'ta gözaltına alındı. Rapçi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi istenen İpekçioğlu'nun yargılanmasına, dün Anadolu 44'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Tutuklu sanık suç işleme kastıyla hareket etmediği anlaşıldığından ilk duruşmada serbest bırakıldı. Beraat kararıyla adliyeye akın eden Ezhel'in hayranları, büyük sevinç yaşadı.
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  • 20 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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