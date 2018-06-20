"EZHEL" lakaplı fenomen rapçi Sercan İpekçioğlu, "şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği" gerekçesiyle 23 Mayıs'ta gözaltına alındı. Rapçi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi istenen İpekçioğlu'nun yargılanmasına, dün Anadolu 44'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Tutuklu sanık suç işleme kastıyla hareket etmediği anlaşıldığından ilk duruşmada serbest bırakıldı. Beraat kararıyla adliyeye akın eden Ezhel'in hayranları, büyük sevinç yaşadı.
Rapçi Ezhel beraat etti
Etiketler: Asliye Ceza Mahkemesi , Ezhel , Rapçi Ezhel
- 20 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.