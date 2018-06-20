Kızılcık-kuşburnu sistitin sonu

Ciddi bir boşaltım sistemi sorunu olan sistit, toplumda idrar yolu enfeksiyonu olarak biliniyor. Böbreklerdeki kanın temizlenmesinden sonra atıkları içeren idrarın, bir depo görevi gören idrar torbasında toplanması sonucunda oluşuyor. Her 3 kadından birinde görülen sistit, yaşam konforunu düşürüyor. Bazen ciddi hastalıkların da habercisi olabiliyor. Sistitten korunmak için gerekli önlemlerin alınmasının yanı sıra, hastanın tedavisinin de doğru planlanması gerekiyor. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Egemen İşgören, sistit belirtileri, tedavisi ve korunma yöntemleri hakkında bilgi veriyor...
Cinsel yolla bulaşabilir:
Bakteriyel, viral ve mantar enfeksiyonları sistite neden oluyor. Ancak cinsel yolla bulaşan hastalıklar da bu rahatsızlığa davetiye çıkartıyor. Direkt olarak etkisi bulunmasa da tatil döneminde havuza, denize girmek, soğukta kalmak, uzun süre ıslak mayo ile kalmak da sistitin oluşmasını tetikliyor.
Sık tuvalete çıkma:
İdrarda yanma, sık idrara çıkma gibi durumlar, sistitin en önemli belirtilerini oluşturuyor. Bu şikayetler en sık görülen sistit belirtileri olsa da her zaman sistitin belirtisi olmuyor. Aşırı sıvı, çay, kahve tüketilen durumlarda normalde de sık sık idrara çıkma görülebiliyor. Bunun dışında az su içmeye veya aşırı terlemeye bağlı olarak da idrar miktarı azalıyor ve rengi koyulaşıyor. Bunun sonucunda idrar yapma sırasında yanma, sık idrara gitme olabiliyor. Şikayetler yaşam konforunu olumsuz etkilemiyorsa, öncelikle alınan sıvı miktarını artırmak yeterli olabiliyor.
Üçten fazla oluyorsa:
İlk 24 saat içinde idrar yaparken yanma ve sık çıkma gibi şikayetlerin tamamen geçmediği ya da idrar yaparken zorlanma, idrarın kanlı gelmesi, kasık ve bel ağrısı, akıntı, idrar tutamama, ateşlenme, halsizlik gibi şikayetlerin eklendiği durumlar idrar yollarında ciddi bir enfeksiyona işaret ediyor. Bu durumda mutlaka bir uzmana başvurulması gerekiyor. Erişkin bir kadında sistit bir yıl içerisinde 3 kez ve daha sık oluyorsa, altta yatan başka nedenlerin araştırılması gerekiyor.
Antibiyotik de tetikler:
Sistitin tanısı, basit bir idrar tahlili ile konuluyor. Özellikle sık tekrarlayan sistit vakalarında mikrobun cinsinin saptanabilmesi ve buna uygun antibiyotiğin seçilmesi önem taşıyor. Sistit tedavisinde kontrolsüz antibiyotik kullanılması, hem ilacın yan etkilerine, hem de bakterilerde direnç gelişimine ve kronikleşen enfeksiyonlara yol açabiliyor. Komplike olan idrar yolları enfeksiyonlarında ise daha uzun süreli tedavi, sadece enfeksiyonu ortadan kaldırmak için değil aynı zamanda altta yatan nedeni de belirlemek de önem taşıyor.
ÖNLEMİNİZİ ALIN!
6 Bol miktarda sıvı tüketin. 6 Hijyen kurallarına dikkat edin. 6 Pamuklu çamaşır kullanın, genital bölgenin kuru kalmasını sağlayın. 6 Tuvalet temizliğini suyla ya da tuvalet kağıdıyla önden arkaya doğru yapın. 6 Özel solüsyon ve sabun gibi temizleyiciler kullanmayın. 6 C vitamini kullanın. C vitamini idrarla atılırken idrarın asitliğini de artırır. Asit, ortam bakterilerin yerleşmesini ve üremesini zorlaştırır. Bu durum tedavinin etkinliğini artırabilir ve kısmen de olsa korunma sağlayabilir. 6 Kızılcık suyu hem yüksek C-vitamini içeriği olan hem de mesane içerisinde koruyucu bir film tabakası oluşturduğu için tedaviyi destekler.
Cinsel yolla bulaşabilir:
Bakteriyel, viral ve mantar enfeksiyonları sistite neden oluyor. Ancak cinsel yolla bulaşan hastalıklar da bu rahatsızlığa davetiye çıkartıyor. Direkt olarak etkisi bulunmasa da tatil döneminde havuza, denize girmek, soğukta kalmak, uzun süre ıslak mayo ile kalmak da sistitin oluşmasını tetikliyor.
Sık tuvalete çıkma:
İdrarda yanma, sık idrara çıkma gibi durumlar, sistitin en önemli belirtilerini oluşturuyor. Bu şikayetler en sık görülen sistit belirtileri olsa da her zaman sistitin belirtisi olmuyor. Aşırı sıvı, çay, kahve tüketilen durumlarda normalde de sık sık idrara çıkma görülebiliyor. Bunun dışında az su içmeye veya aşırı terlemeye bağlı olarak da idrar miktarı azalıyor ve rengi koyulaşıyor. Bunun sonucunda idrar yapma sırasında yanma, sık idrara gitme olabiliyor. Şikayetler yaşam konforunu olumsuz etkilemiyorsa, öncelikle alınan sıvı miktarını artırmak yeterli olabiliyor.
Üçten fazla oluyorsa:
İlk 24 saat içinde idrar yaparken yanma ve sık çıkma gibi şikayetlerin tamamen geçmediği ya da idrar yaparken zorlanma, idrarın kanlı gelmesi, kasık ve bel ağrısı, akıntı, idrar tutamama, ateşlenme, halsizlik gibi şikayetlerin eklendiği durumlar idrar yollarında ciddi bir enfeksiyona işaret ediyor. Bu durumda mutlaka bir uzmana başvurulması gerekiyor. Erişkin bir kadında sistit bir yıl içerisinde 3 kez ve daha sık oluyorsa, altta yatan başka nedenlerin araştırılması gerekiyor.
Antibiyotik de tetikler:
Sistitin tanısı, basit bir idrar tahlili ile konuluyor. Özellikle sık tekrarlayan sistit vakalarında mikrobun cinsinin saptanabilmesi ve buna uygun antibiyotiğin seçilmesi önem taşıyor. Sistit tedavisinde kontrolsüz antibiyotik kullanılması, hem ilacın yan etkilerine, hem de bakterilerde direnç gelişimine ve kronikleşen enfeksiyonlara yol açabiliyor. Komplike olan idrar yolları enfeksiyonlarında ise daha uzun süreli tedavi, sadece enfeksiyonu ortadan kaldırmak için değil aynı zamanda altta yatan nedeni de belirlemek de önem taşıyor.
ÖNLEMİNİZİ ALIN!
6 Bol miktarda sıvı tüketin. 6 Hijyen kurallarına dikkat edin. 6 Pamuklu çamaşır kullanın, genital bölgenin kuru kalmasını sağlayın. 6 Tuvalet temizliğini suyla ya da tuvalet kağıdıyla önden arkaya doğru yapın. 6 Özel solüsyon ve sabun gibi temizleyiciler kullanmayın. 6 C vitamini kullanın. C vitamini idrarla atılırken idrarın asitliğini de artırır. Asit, ortam bakterilerin yerleşmesini ve üremesini zorlaştırır. Bu durum tedavinin etkinliğini artırabilir ve kısmen de olsa korunma sağlayabilir. 6 Kızılcık suyu hem yüksek C-vitamini içeriği olan hem de mesane içerisinde koruyucu bir film tabakası oluşturduğu için tedaviyi destekler.
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