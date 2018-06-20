Hunca hınç kavga!

HUNCA Kozmetik'in kurucusu merhum Adnan Hunca'nın çocukları arasındaki miras kavgası alevlendi. İşadamının evlilik dışı ilişkisinden doğan Gonca Kalaonra ile ikinci evliliğinden olan Hunca Toyer adlı iki kız kardeşin açtığı dava, gündemi uzun süre meşgul etti. Miras tartışması sürerken iki erkek kardeş arasında da miras kavgası patlak verdi. Erkek kardeşlerden Hunç Hunçer Hunca, Tunçer Hunca ile eşi Zeynep Hunca'dan hisselerini geri almak için mahkemeye gitti. Davacı Hunç Hunçer Hunca, şirket hisselerinin yüzde 50 hissesinin Zeynep Hunca'ya devredildiğini iddia etti. Hisselerin iadesini isteyen Hunçer Hunca, kardeşi ve eşinin tüm malvarlığı ile şirketin mal varlığına tedbir konulmasını ve şirkete kayyum atanmasını istedi.
Tunçer Hunca
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Tunçer Hunca
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