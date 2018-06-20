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Herkes araba alıp satamayacak

Herkes araba alıp satamayacak
Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, "Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile bir protokol imzaladık, mesleki yeterlilik sınavları yapıyoruz ve başarılı olanlara belge veriyoruz. Bu belgeye sahip olmayanlar artık araç alıp satamayacak" dedi. 'de yılda yaklaşık 6 milyon aracın el değiştirdiğini anlatan Erkoç, "Bu araçların önemli bir kısmı devlete hiç vergi ödemeden iş yapanlar tarafından satılıyor. İnşallah bunun önüne geçeceğiz" şeklinde konuştu.
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  • 20 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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