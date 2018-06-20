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Bebek 'jet'sİ!

Bebek jetsİ!
Danimarka oyuncularından Jonas Knudsen, takım arkadaşları tarafından güzel bir jestle bir günlüğüne ülkesine uğurlandı. Peru maçı esnasında bir kız çocuğu doğan Knudsen için arkadaşları hemen bir jet kiraladı. Masraflarını da kendi aralarında paylaştı. Jonas, Futbol Federasyonu'nun izniyle bir günlüğüne ülkesine gidip kızıyla tanıştı. Başarılı oyuncu, dün yeniden uçağa atladı. Soluğu 'da aldı. Takımını yalnız bırakmadı. Bu unutulmaz jest için dostlarına teşekkür etmeyi de unutmadı.



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  • 20 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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