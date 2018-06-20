Danimarka Milli Takımı oyuncularından Jonas Knudsen, takım arkadaşları tarafından güzel bir jestle bir günlüğüne ülkesine uğurlandı. Peru maçı esnasında bir kız çocuğu doğan Knudsen için arkadaşları hemen bir jet kiraladı. Masraflarını da kendi aralarında paylaştı. Jonas, Danimarka Futbol Federasyonu'nun izniyle bir günlüğüne ülkesine gidip kızıyla tanıştı. Başarılı oyuncu, dün yeniden uçağa atladı. Soluğu Rusya'da aldı. Takımını yalnız bırakmadı. Bu unutulmaz jest için dostlarına teşekkür etmeyi de unutmadı.
Bebek 'jet'sİ!
Etiketler: Milli Takımı , Danimarka , Rusya
- 20 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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