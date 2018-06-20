Telefon dolandırıcıları, Antalya'dan Almanya'ya kadar uzandı. Biri Alman 11 kişilik çete, Almanya'da yaşayan yaşlı Almanlar'ı hedef aldı. Antalya'da çağrı merkezi kuran ve Almanca'yı ana dilleri gibi konuşan çete, telefonla aradıkları Almanlar'a kendilerini Münih polisi olarak tanıttı. Şebeke, "Türkiye'deki FETÖ soruşturmasında adınız geçiyor. Tutuklama kararını kaldırmamız için bize 12 bin 500 Euro vermeniz gerekiyor" yalanıyla yüzlerce kişiyi dolandırdı. Şüpheliler, mağdurları inandırabilmek için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanmış gibi gösterilen sahte yazıları de kargo yoluyla mağdurların evlerine postaladı. Şüpheliler, ikna ettikleri kişilerin evlerine polis gibi davranan Almanya'daki 2 örgüt üyesini gönderip parayı elden aldı. Dolandırıldıklarını anlayan yüzlerce kişi, durumu Alman polisine anlattı. Interpol aracılığıyla durum Türkiye'ye ile paylaşıldı. Antalya polisi, 5 ay süren takibin ardından operasyon düğmesine bastı. Almanya'den gelen 3 polisin de katkı verdiği operasyonda, şüphelilerin lüks içinde yaşadığı 8 ayrı adres basıldı. 4'ü kadın 11 kişi gözaltına alındı. Çetenin, 7.5 milyon Euro vurgun yaptığı ortaya çıktı. Şüphelilerin Almanya'da çeşitli suçlara karıştığı ve sınır dışı edildikleri saptandı.
Alman ha!
Antalya’da çağrı merkezi kuran çete, Almanya’daki emeklileri aradı. Kendilerini Münih polisi olarak tanıtıp, yüzlerce kişiyi dolandırdı. 7.5 milyon Euro’luk vurgun yapan şebeke, polis operasyonuyla yakalandı
Etiketler: Antalya , ALMANYA , çağrı merkezi , FETÖ , dolandırıcı
- 20 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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