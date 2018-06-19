Kulağınıza küpe olsun!

Yazın gelmesiyle birlikte havuz ve deniz mevsimi açıldı. Kulak şikayetleri de ortaya çıkmaya başladı. Yalnızca tatile çıkanlarda değil sık duş alanlarda da dış kulağın iç kısmının nemli kalması, işitme kayıplarına yol açtı. Memorial Bahçelievler Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümü'nden Op. Dr. Mehmet Melih Çiçek, yaz aylarında kulak sağlığı konusunda dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı..
HAVUZ, DENİZ, DUŞ:
Dış kulak yolu, kulağın kepçesinden zarına kadar devam eden bölümü oluşturuyor. Burada ortaya çıkan enfeksiyonlar çoğunlukla bakteriyel, bazen de mantar enfeksiyonları nedeniyle oluyor. Vücut bu duruma dış kulak yolu iltihabıyla yanıt veriyor. Özellikle yaz aylarında görülen bu iltihap, havuza ve denize girmekten ve sık duş almaktan kaynaklanıyor.
AĞRI VE KAŞINTI GÖRÜLÜR:
Bakteriyel enfeksiyon varlığında iç kulak yolunda hafif kaşıntı ve ağrı hissediliyor. Bunu akıntı ve işitme kaybı takip ediyor. Bağışıklık sistemi düşük hastalarda; kulak yolunun dışına, kemiğe, kafa tabanına doğru ilerleme olması halinde farklı görüntüleme yöntemleri devreye giriyor.
KULAĞINIZI NEMDEN KORUYUN:
Bazı kişilerde dış kulak yolu ihtihaplarına daha sık rastlanıyor. Dış kulak yolunun dış kısmının kulak çubuğu ya da havluyla kurulanması gerekiyor. Bu rahatsızlıkla mücadele etmek için kulak çubuğu ve havlunun yanı sıra saç kurutma makinasını 20-30 cm uzaktan kulağa tutup, 15-20 saniye kurutmak da dış kulağın nemini almada yeterli oluyor.
HAVUZ, DENİZ, DUŞ:
Dış kulak yolu, kulağın kepçesinden zarına kadar devam eden bölümü oluşturuyor. Burada ortaya çıkan enfeksiyonlar çoğunlukla bakteriyel, bazen de mantar enfeksiyonları nedeniyle oluyor. Vücut bu duruma dış kulak yolu iltihabıyla yanıt veriyor. Özellikle yaz aylarında görülen bu iltihap, havuza ve denize girmekten ve sık duş almaktan kaynaklanıyor.
AĞRI VE KAŞINTI GÖRÜLÜR:
Bakteriyel enfeksiyon varlığında iç kulak yolunda hafif kaşıntı ve ağrı hissediliyor. Bunu akıntı ve işitme kaybı takip ediyor. Bağışıklık sistemi düşük hastalarda; kulak yolunun dışına, kemiğe, kafa tabanına doğru ilerleme olması halinde farklı görüntüleme yöntemleri devreye giriyor.
KULAĞINIZI NEMDEN KORUYUN:
Bazı kişilerde dış kulak yolu ihtihaplarına daha sık rastlanıyor. Dış kulak yolunun dış kısmının kulak çubuğu ya da havluyla kurulanması gerekiyor. Bu rahatsızlıkla mücadele etmek için kulak çubuğu ve havlunun yanı sıra saç kurutma makinasını 20-30 cm uzaktan kulağa tutup, 15-20 saniye kurutmak da dış kulağın nemini almada yeterli oluyor.
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