Gölet mezar oldu

Konya'da Suriyeli Ömer Muhammed Hac (15) dün serinlemek için gölete girdi. Bir süre sonra çırpınmaya başladı. Durumu fark eden arkadaşı Yahya İsmail Alu (15) suya atladı. İkisi de gözden kayboldu. Dalgıç polisler, yaklaşık 3 metre derinlikte iki çocuğu birbirine sarılı halde buldu. Hac'ın babası Hüseyin Muhammed Hac, gözyaşları içinde oğlunun cansız bedenini öptü. Çocukların aynı yerde daha önce de suya girip yüzdükleri belirtildi.



Halit TURAN