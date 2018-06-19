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’da mutlu son

Esra Erol’da mutlu son
10 Nisan'dan beri kayıp olan Beyoğlu Tarlabaşı'nda bulundu. ATV'de yayınlanan 'da isimli programa Zahide Caferova'yı bulmak için başvuran anne Çimnaz Abbasova kızının zihinsel engelli olduğunu ifade etti.


Gelen ihbar üzerine harekete geçen Esra Erol ekibi, bir saat içinde Zahide Caferova'ya canlı yayında ulaştı.
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