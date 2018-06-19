Esra Erol’da mutlu son

10 Nisan'dan beri kayıp olan Zahide Caferova Beyoğlu Tarlabaşı'nda bulundu. ATV'de yayınlanan Esra Erol'da isimli programa Zahide Caferova'yı bulmak için başvuran anne Çimnaz Abbasova kızının zihinsel engelli olduğunu ifade etti.
Gelen ihbar üzerine harekete geçen Esra Erol ekibi, bir saat içinde Zahide Caferova'ya canlı yayında ulaştı.
Gelen ihbar üzerine harekete geçen Esra Erol ekibi, bir saat içinde Zahide Caferova'ya canlı yayında ulaştı.
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