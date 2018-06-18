Van'ın Başkale İlçesi'nde Pamukkale'yi andıran travertenler, göz kamaştırıyor. Van'ın saklı güzelliklerinden biri olan 2 bin 400 metre rakımdaki travertenler, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonlar sonucu huzurun sağlandığı bölgede vatandaşların ziyaret ettiği travertenler, özellikle fotoğraf tutkunlarının tercihi oluyor. Bazı vatandaşlar, travertenlerde şifalı olduğuna inanılan kükürtlü suya giriyor.
Van’ın Pamukkale’si
Etiketler: van
- 18 Haziran 2018, Pazartesi
- Gazete
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