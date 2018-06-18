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seferlerinde aksama!

 'un Twitter'dan yaptığı açıklamaya göre  Yenikapı - Vezneciler istasyonları işletmeye açılmayacak.

Metro seferlerinde aksama!

'da seferleri teknik arıza nedeniyle aksadı. Yenikapı ve Vezneciler İstasyonları yaşanan" enerji kesintisi sebebiyle işletmeye açılmadı.

Metro İstanbul'un Twitter hesabundan yapılan açıklamada, "Sayın yolcularımız, Enerji kesintisi nedeniyle, Yenikapı - Vezneciler İstasyonları saat 06:00 itibari ile İşletmeye açılamayacak olup; işletmemiz Şişhane - Yenikapı arasında otobüsleri ile yapılmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

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  • 18 Haziran 2018, Pazartesi 07:38
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