Bakıcı şoku

Ünlü oyuncu Meral Kaplan, kendisini darp eden bakıcıyı mahkemeye verdi. İddialara göre, Kaplan'ın kızının bakıcısı Moldovalı Volcava Motrrona, işten ayrılmak istedi. Kaplan da "Başka birini buluncaya kadar çalış" deyince ortam gerildi. Bakıcı, Kapan'ı darp etti. Kaplan'ın 2011'de evlendiği eşi Erkan Kahnioğlu ise olayı izledi. Kaplan, İstanbul Aile Mahkemesi'ne giderek boşanma dilekçesi verdi. Bakıcıdan da şikayetçi olan Kaplan, eşine 6 ay uzaklaştırma kararı aldırıp, aylık 10 bin lira nafaka talep etti. Ayrıca eşinin 10 yıldır yardımcısı olan 60 yaşındaki bakıcı tarafından şiddet gördüğünü boşanma davası dosyasına ekledi. Olayla ilgili soruşturma sona erdi. Ünlü oyuncuya 'hakaret', bakıcıya ise 'yaralama' suçundan dava açıldığı öğrenildi.
Kaplan, "Kızımın bakıcısı beni dövdü. Eşim Erkan Kahnioğlu ise olayı izledi" dedi.
DİLEK YAMAN
Kaplan, "Kızımın bakıcısı beni dövdü. Eşim Erkan Kahnioğlu ise olayı izledi" dedi.
DİLEK YAMAN
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