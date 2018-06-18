Aşkın yolu süsen!

İnsan sağlığı için çok önemli bir yere sahip olan bitkiler sayısız kullanım alanı sunuyor. Her türlü hastalığa çare olan şifalı bitkiler arasında yer alan süsen de, cinsel hayata katkı sağlıyor. Süsen bitkisinin kökünden elde edilen toz, afrodizyak etki gösteriyor. Süslü bir aşk yaşamak isteyenlere bu bitkiyi öneren uzmanlar sağlığa faydalarını şöyle sıralıyor...
Mide ve bağırsak gazlarını giderir.
Yüksek dozda kullanıldığı takdirde kusturucudur.
Vücutta biriken suyu boşaltır.
Az miktarda kullanıldığı takdirde astım ve bronşitte faydalıdır.
Karaciğer ve safrayla ilgili sıkıntıları giderir.
İdrar söktürücü ve ödem atıcıdır.
Bedendeki yangıları hafifletir.
Tükürük salgısını artırır.
Mide ve bağırsak gazlarını giderir.
Yüksek dozda kullanıldığı takdirde kusturucudur.
Vücutta biriken suyu boşaltır.
Az miktarda kullanıldığı takdirde astım ve bronşitte faydalıdır.
Karaciğer ve safrayla ilgili sıkıntıları giderir.
İdrar söktürücü ve ödem atıcıdır.
Bedendeki yangıları hafifletir.
Tükürük salgısını artırır.
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