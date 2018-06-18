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4 bacaklı civciv şaşırttı

4 bacaklı civciv şaşırttı
Denizli'nin Çivril ilçesinde kanatlı hayvan yetiştiriciliği yapan Mehmet Demir'e ait besihanede 4 bacaklı civciv dünyaya geldi. Demir, ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını belirterek, "Beş yıldır tavuk yetiştiriciliği yapıyoruz. İlk defa dört bacaklı civciv ile karşılaştık" dedi.
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  • 18 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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