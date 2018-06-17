Turist Selçuk

Bursa'da bir otomotiv fabrikasında çalışan 33 yaşındaki Selçuk Tanaydın, 10 yıllık işini bıraktı. Geçen yıl nisan ayında dünya turuna çıktı. İlk olarak bisikletiyle Balkanlar'ı turladı. Sonraki rotası ise güney Amerika'ydı. Arjantin'den başlayıp güney ve orta Amerika'daki 15 ülkeyi dolaşan Tanaydın, hayatının macerasını yaşadı. Sao Paulo, Rio de Janeiro, Salvador Bahia gibi ülkeleri gezen genç adam yolculuğu sırasında Meksika'da 7.1 şiddetindeki depreme bile yakalandı. Tam 40 bin kilometre yol kat edip ülkesine dönen Tanaydın, "Çünkü çok güzel insanlar tanıdım. Güzel anılar yaşadım. Çoğuyla yazışıyoruz" açıklamasını yaptı.