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Yol Durumu
  1. Bayramda trafik kazalarının bilançosu ağır oldu

'da devrildi: 3 ölü, 20 yaralı

Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

'da, nün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik sında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Özkaymak firmasına ait 42 ER 169 plakalı yolcu otobüsü, Karaman-Mersin Karayolu'nun 26'ncı kilometresinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılıyor.

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  • 17 Haziran 2018, Pazar 22:05
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