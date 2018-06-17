İşte insanlık!

Sakarya'da bir vahşet yaşanırken, Muğla Bodrum'dan gelen haber, yüzleri gülümsetti. Avukat asistanı olarak görev yapan 42 yaşındaki Serap Oltu, dün bir serçenin su kanallarını örten mazgalın içerisine yiyecek attığını fark etti. Merak edip mazgalın içerisine bakan Oltu, içeride yavru bir serçe görünce şok geçirdi. Hemen küçük kuşu kurtarmak için belediyeye haber verdi. Olay yerine giden ekipler, trafiği kesti. Mazgal kapağını kesip, yavru serçeyi bulunduğu yerden sağ salim kurtarabildi. Çalışmalar sürerken anne serçe, yakınlardaki bir binadan yavrusunun kurtuluşunu an be an izledi.
GEÇ KALINSA ÖLEBİLİRDİ
Serçenin kurtarılmasını sağlayan Oltu, "Köpeğim ile otururken bir serçenin yolun altından geçen su kanallarını örten mazgalların içine yiyecek attığını fark ettim. Baktığımda, serçenin mazgala düşmüş olan yavrusunu beslemeye çalıştığını gördüm. Bölgede yağış var ve bu mazgaldan derelerin suyu akıyor. Biraz daha geç fark edilse, yavru serçe telef olabilirdi" dedi.
Kurtarılan yavru serçe daha sonra annesinin yaYavru serçe, nına bırakıldı.
GEÇ KALINSA ÖLEBİLİRDİ
Serçenin kurtarılmasını sağlayan Oltu, "Köpeğim ile otururken bir serçenin yolun altından geçen su kanallarını örten mazgalların içine yiyecek attığını fark ettim. Baktığımda, serçenin mazgala düşmüş olan yavrusunu beslemeye çalıştığını gördüm. Bölgede yağış var ve bu mazgaldan derelerin suyu akıyor. Biraz daha geç fark edilse, yavru serçe telef olabilirdi" dedi.
Kurtarılan yavru serçe daha sonra annesinin yaYavru serçe, nına bırakıldı.
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