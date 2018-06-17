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’da sında hayatını kaybeden bankacı ’nın beyin ölümü gerçekleşti. Organları 4 kişiye hayat verdi.

En candan hedıye...
Beyin ölümü gerçekleşen genç bankacının organları 4 kişiye umut oldu. 'da Duygu Özmen Longa, 12 Haziran'da sı geçirdi. Geçtiğimiz günlerde beyin ölümü gerçekleşti. Kadının organları landı. Longa'nın kalbi, iki böbreği ve karaciğeri organ bekleyen 4 hastaya can oldu. Yakınları, 'nın sağlığında organlarının bağışlanmasını istediğini kendilerinin de bu yönde vasiyet ettiğini söyledi. Genç kadın gözyaşları içinde toprağa verildi.

ERDOĞAN ÖZTÜRK
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