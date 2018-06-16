Bayramda 10’dan şaşma

RAMAZAN ayında saatler süren açlık, yerini bayram sofralarına bıraktı. Diyetisyen Ayşe Tuğba Şengel, özellikle şeker tatlı ve hamur işinden uzak durulması gerektiğini vurguladı. Bayramda kilo artışının görülmemesi için 10 öneriyi sıraladı...
GÜNE BAŞLARKEN
Mideye inen ilk besinin su olması, tokluk hissini oluşturuyor. Sindirimi hızlandırıyor. Kabızlığı önlüyor.
KAHVALTISIZ OLMAZ
Kahvaltı yapılmadığında kan şekeri daha çabuk düşüyor. Diğer öğünlerde yenilen yemek miktarı artıyor.
HAMUR İŞİ OLMASIN
Bayram kahvaltısında hamur işleri, kızartmalar ve şarküteri gibi yüksek kalorili besinlerin tüketilmemesi gerekiyor.
KURUYEMİŞLER KURTARICI
Süt, yoğurt, ayran, kuruyemiş, taze veya kuru meyve gibi ara öğünler, kan şekerini dengeliyor.
PORSİYONLARI ÖLÇÜN
Kilo kontrolü için yemeklerin ölçüleri de önem taşıyor.
EKMEK DE YİYİN!
Tam buğday, kepek, çavdar gibi esmer ekmek çeşitleri uzun süre tokluk sağlıyor. Kilo alımını engelliyor.
TATLILARA DİKKAT
Şerbetli tatlılar, daha çabuk acıktırıyor. Bunların yerine sütlaç, muhallebi, dondurma gibi sütlü tatlıların tercih edilmesi gerekiyor.
MEYVE SUYU İÇMEYİN
Bu içecekler, kalori alımına neden oluyor.
KAHVELER ŞEKERSİZ OLSUN
Çay ve kahvenin şekersiz içilmesi, kilo alımını engelliyor.
SU İÇMEYİ UNUTMAYIN
Su, metabolizmayı düzenliyor. Tokluk hissi veriyor.
GÜNE BAŞLARKEN
Mideye inen ilk besinin su olması, tokluk hissini oluşturuyor. Sindirimi hızlandırıyor. Kabızlığı önlüyor.
KAHVALTISIZ OLMAZ
Kahvaltı yapılmadığında kan şekeri daha çabuk düşüyor. Diğer öğünlerde yenilen yemek miktarı artıyor.
HAMUR İŞİ OLMASIN
Bayram kahvaltısında hamur işleri, kızartmalar ve şarküteri gibi yüksek kalorili besinlerin tüketilmemesi gerekiyor.
KURUYEMİŞLER KURTARICI
Süt, yoğurt, ayran, kuruyemiş, taze veya kuru meyve gibi ara öğünler, kan şekerini dengeliyor.
PORSİYONLARI ÖLÇÜN
Kilo kontrolü için yemeklerin ölçüleri de önem taşıyor.
EKMEK DE YİYİN!
Tam buğday, kepek, çavdar gibi esmer ekmek çeşitleri uzun süre tokluk sağlıyor. Kilo alımını engelliyor.
TATLILARA DİKKAT
Şerbetli tatlılar, daha çabuk acıktırıyor. Bunların yerine sütlaç, muhallebi, dondurma gibi sütlü tatlıların tercih edilmesi gerekiyor.
MEYVE SUYU İÇMEYİN
Bu içecekler, kalori alımına neden oluyor.
KAHVELER ŞEKERSİZ OLSUN
Çay ve kahvenin şekersiz içilmesi, kilo alımını engelliyor.
SU İÇMEYİ UNUTMAYIN
Su, metabolizmayı düzenliyor. Tokluk hissi veriyor.
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