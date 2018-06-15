Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, erkekleri yakından ilgilendiren bir araştırmaya dikkat çekti. Erkek kısırlığının en önemli nedeninin stres olduğunu söyleyen Görgen, yaş ortalaması 32 olan erkeklerden elde edilen 11 bin sperm örneğinin incelendiği araştırma hakkında bilgiler verdi. Görgen, "İsrailli bilim adamları, yoğun baskı ve stres altındaki erkeklerin sperm hareketinde ciddi bozulmalar geliştiğini kanıtladı. Gergin ve stresli geçen 2 ay, sperm kalitesini yüzde 47 oranında azaltıyor ve çocuk sahibi olmayı güçleştiriyor. Stres-kısırlık ilişkisi çok kuvvetlidir. Spermle ilgili problemler yaşayan erkek, kendini güçsüz hisseder. Bu da stres seviyesini yükseltir" dedi. Görgen, sağlıklı spermlere sahip olmak için yapılması gerekenleri de şöyle özetledi: "Sağlıklı vücut ağırlığında olmak, sigarayı bırakmak, alkol tüketmemek, dar iç çamaşırlarından uzak durmak, stresten kaçınmak ve egzersiz yapmak."
Stres kısır ediyor
Strese maruz kalan erkeklerin sperm kalitesi düşüyor. Bu da kısırlığa yol açıyor.
Etiketler: Stres
- 15 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
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