Sahibinden satılık

İnternete verilen böcek ilanı herkesi şaşkına çevirdi. Dünyada sadece Amanoslar'da yaşayan ve nesli tehlike altında bulunan geyik böceklere sanal ortamda 2 bin ila 15 bin lira arasında fiyat biçildi. Japonların, bu böceğin kurutulup yenildiği takdirde kadınların gebe kalmasına yardımcı olduğuna inandıkları kaydedildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri ise böceğin satışının tespiti durumunda ağır para cezası uyguladıklarını belirtti. Böcek başına, toplayana ya da satana 28 bin lira para cezası kesildiği bildirildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri ise böceğin satışının tespiti durumunda ağır para cezası uyguladıklarını belirtti. Böcek başına, toplayana ya da satana 28 bin lira para cezası kesildiği bildirildi.
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