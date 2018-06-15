Güç kuşkonmazda

Kuşkonmaz bitkisi, içerisinde barındırdığı besin değerleriyle şifa dağıtıyor. Potasyum, demir, folik asit, A, C, B. ve E vitamini açısından zengin olan kuşkonmaz, vücuda enerji veriyor. Antioksidan özelliğiyle cinsel isteği ve gücü arttırıyor. İktidarsızlık sorunu yaşayan erkeklerin imdadına yetişiyor. Uzmanlar, mucize bitkinin faydalarını şöyle özetliyor:
Kanser riskini azaltır.
Romatizma ağrılarını dindirir.
Diyabete iyi gelir.
Kalbi korur.
İdrar söktürür.
Hafızayı güçlendirir.
Kanı temizler.
Alzheimer'ı önler.
Kemik sağlığını korur.
Kolesterolü düşürür.
Kanser riskini azaltır.
Romatizma ağrılarını dindirir.
Diyabete iyi gelir.
Kalbi korur.
İdrar söktürür.
Hafızayı güçlendirir.
Kanı temizler.
Alzheimer'ı önler.
Kemik sağlığını korur.
Kolesterolü düşürür.
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