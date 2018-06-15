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Yol Durumu
  1. Stres kısır ediyor
  2. Cinsel ilişki sırasında ağrıya dikkat

Güç da

Vitamin kaynağı , aşk hayatını uzatıyor. Cinsel isteği ve gücü arttırıyor

Güç kuşkonmazda
Kuşkonmaz bitkisi, içerisinde barındırdığı besin değerleriyle şifa dağıtıyor. Potasyum, demir, folik asit, A, C, B. ve E vitamini açısından zengin olan , vücuda enerji veriyor. Antioksidan özelliğiyle cinsel isteği ve gücü arttırıyor. İktidarsızlık sorunu yaşayan erkeklerin imdadına yetişiyor. Uzmanlar, mucize bitkinin faydalarını şöyle özetliyor:
Kanser riskini azaltır.
Romatizma ağrılarını dindirir.
Diyabete iyi gelir.
Kalbi korur.
İdrar söktürür.
Hafızayı güçlendirir.
Kanı temizler.
Alzheimer'ı önler.
Kemik sağlığını korur.
Kolesterolü düşürür.
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