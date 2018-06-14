Masmavi mutluluk!

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi Nebiler Köyü'nde yaşayan engelli Lütfi Erdal, 42 yıllık ömründe hiç deniz görmedi. Sandalyesi olmadığı için evden bile dışarı çıkamayan Erdal, Muğla Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri ekiplerine denize girme hayalinden bahsetti. Büyükşehir Belediyesi Sağlık Sosyal Hizmetler Görevlisi Uğur Gülmez, dün sabah Erdal'ı arayarak "Ağabey sana bir sürprizim var" dedi. Daha sonra engelli aracı ile evinden alınarak hayatından ilk kez dışarı çıkan Erdal, sahile getirildi. Engelli adam önce tekne ile Kadın Azmağı'nda tur yaptı, ardından Akyaka sahilindeki engelli plajında ekiplerin yardımı ile denize girme hayalini gerçekleştirdi. İlk defa tekne turu yapan ve denize giren Erdal, "Daha önce hiç deniz görmedim. Bugün geldim, gezdim yedim içtim. Denizi gördüm. Şimdi denize gireceğim" dedi. Büyükşehir Belediyesi Sağlık Sosyal Hizmetler Görevlisi Uğur Gülmez, "Bugün güzel bir gün olacak. Lütfi ağabeyimiz için yapabileceğim her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.



