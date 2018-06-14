Kalp sıcak sevmez

Haziran ayıyla birlikte, yaz ayının cıvıltısı kendini hissettirmeye başlıyor. Ancak aşırı sıcak ve nemli havalar, sağlıklı insanları dahi hasta ediyor. Bu havalarda en büyük sorunu kalp, hipertansiyon ve şeker hastaları yaşıyor. Bu nedenle hem kalpdamar hastalığı gibi kronik hastalıkları olan kişilerin sağlık sorunları yaşamamaları için aşırı sıcaklara karşı dikkatli olmaları gerekiyor. İstinye Üniversite Hastanesi Medical Park Gaziosmanpaşa Kardiyoloji Uzmanı Dr. Mahmut Fatih Güneş, sıcak havalarda su tüketimine dikkat çekiyor. Damarlardaki sıvı miktarının azalmasının kalp yetmezliğine ve kalp krizine neden olabileceğini söylüyor. Yazı sağlıklı geçirmek için önemli uyarılarda bulunuyor...

SIVI KAYBI FAZLA

Kalp krizi vakaları, yazın daha sık görülüyor. Bunun en önemli nedenini vücuttaki tuz ve sıvı kaybı oluşturuyor. Damarlardan geçen sıvının azalması sonucu kanın pıhtılaşma eğilimi artıyor. Özellikle kalp krizi geçirmiş, stent takılmış ya da By-Pass ameliyatı olmuş kalp hastaları için daha dikkatli olmaları gerekiyor. Yine ritim bozukluğu yaşayan, ileri yaşta olan, diyabet ve böbrek hastalığı bulunan kişiler de risk taşıyor.

BÖBREKLER TEHLİKEDE

Susuzluğa bağlı olarak kanın akışkanlığının azalması böbrek fonksiyonlarını da etkiliyor. Vücut bunu dengelemek için böbrek ve böbreküstü bezlerinden madde salgılıyor. Bu da damarların büzüşmesine, kalp hızının değişmesine ve ani tansiyon yükselmelerine neden oluyor. Kan basıncındaki bu ani düşme, hayati organlarda kan akımında azalmaya ve bayılmalara yol açıyor.

İLAÇLARA DİKKAT!

Düzenli ilaç kullanan hipertansiyon hastaları da sıcak havalardan olumsuz etkileniyor. Bu hastalarda yetersiz sıvı alınması ani tansiyon düşmelerine ve böbrek fonksiyonlarında bozulmalara neden oluyor. Tansiyon düşürücü ilaç olarak diüretik adı verilen idrar söktürücü ilaçlar da su kaybına yol açıyor. Dolayısıyla yaz aylarında hipertansiyon ilaçları kullananların bol sıvı tüketmesi gerekiyor. Doktoruna danışması, ilaçlarının yaz dönemi için yeniden düzenlenmesi gerekebiliyor.

SOĞUK DUŞ YAPMAYIN!

Yaz aylarını sağlıklı geçirebilmek için bu önerilere kulak verin:

● Açık renkli, rahat ve bol, terlemeyi arttırmayan giysiler tercih edilmeli.

● Günde 2,5-3 litre su tüketilmeli.

● Soda ve maden suyunun fazla tüketimi, tansiyonu yükselteceğinden aşırıya kaçılmamalı.

● Hafif, lif içeriği yüksek sebze ve meyveden zengin yiyecekler tercih edilmeli.

● Güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 saatleri arasında açık havada dolaşılmamalıdır.

● Ancak aşırı sıcakta kalındığında doğrudan soğuk su ile duş yapılmamalı.

● Klima kullanımına dikkat edilmeli. Ortam ısısının 21-23 derece olması sağlanmalı.