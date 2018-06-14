Kaçak dehşet

Kayserı'de Tufan Şahin (37), hurdacılık yapan Osman Ölmez'den (51) aldığı cep telefonu kaçak çıkınca parasını istedi. Hurdacı parayı iade etmedi. İkili arasında dün tartışma çıktı. Şahin'i kalbinden bıçaklayan Ölmez kayınvalidesinin evine kaçtı. Yaralı ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polislere de iki bıçakla saldıran hurdacı, ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.
Ali ALTUNTAŞ
Ali ALTUNTAŞ
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