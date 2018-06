Ankara'da Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet, 23 yaşındaydı. Okul harçlığını çıkarmak için çalıştığı iş yerinin atıldı. Asistanlığını yaptığı Ç.A., Çet'i arayarak "Yeni ortağımızla konuşuruz, yeniden işe dönersin. Ofiste buluşalım" diyerek 28 Mayıs'ta genç kızla randevulaştı. Ç.A. ve B.Y. ile plazaya giden Çet, ikiliyle 20. kata çıktı. Genç kız daha sonra plazanın 20'nci katından düşerek hayata gözlerini kapadı. Olayın ardından gözaltına alınan ve "Şule intihar etti" diye ifade veren Ç.A. ve B.Y. serbest bırakıldı. Çet'in otopsi raporuna ulaşıldı. Vücudunda boğuşma izlerine rastlandı. Bunun üzerine cinayet şüpheleri arttı. Ç.A. ve B.Y.'nin tekrar ifadeleri alındı. Delil yetersizliğinden tekrar serbest bırakılan Ç.A. ve B.Y.'nin yurt dışına çıkması yasaklandı. Savcılık, plazadaki kamera görüntülerini incelemeye aldı. Çet'in ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Çet, B.Y. ile içeri giriyor. İkili asansöre doğru gidiyor. Ç.A. da Çet ve B.Y.'den sonra içeri girerek üst kata çıkıyor. Daha sonra Ç.A. ve B.Y. plazadan çıkıyor.





'ŞULE'NIN YERINE BEN ÖLMÜŞ OLABİLİRDİM'

Şüpheli Ç.A.'nın yanında çalışırken 3 hafta önce işi bırakan N.Y., şüpheli şekilde ölen Şule'nin Instagram fotoğrafının altına "Tacize hayır" başlığıyla bir mesaj bıraktı. "3 hafta önce sezilerim bana yön verdi ve işi bıraktım. Bugün Şule'nin yerine ben ölmüş olabilirdim" diye yazdı. Bu mesaj delil olarak sunuldu.



Gül KİREKLO