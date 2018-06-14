Fazla şeker kanseri çeker

Tüm dünyada görülme sıklığı hızla artan kanser vakaları, korkutuyor. Uzmanlar, doğru bir beslenme ile kanserden korunmanın mümkün olduğunu söylüyor. Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Nilüfer Avcı, özellikle şeker tüketimine dikkat çekiyor. Yüksek miktarda ve uzun süreli şeker tüketiminin kanser yapıcı bir etkisi olduğunu belirtiyor. Kanserin genetik faktörlerin yanı sıra çevresel faktörlerinin de olduğunu belirten Doç. Dr. Avcı, "İnsan, hayatı boyunca pek çok kanser yapıcı etkene maruz kalır. Bu etkenlerden birisi de yüksek miktarda ve uzun süreli şeker tüketimidir. Şeker yüksek miktarda alındığında kandaki insülin direncini, artırır. Bu durum hücrelerimizdeki DNA hasarına sebep olur" bilgisini veriyor.

ETİKETİNE BAKIN

Meyvelerin içinde bulunan doğal şekerin fazla miktarda tüketilmediği sürece zararlı olmadığını ifade eden Doç. Dr. Avcı, marketten alınan gıdaların etiketlerinin iyi okunmasını öneriyor. "Zararlı olan şeker, gıdaların içine tatlandırmak amaçlı eklenen früktozdur. Fruktoz, hazır meyve suları, tatlı ve pastalarda bulunur" diyor.