Faciaya kıl payı!

Seyir halindeki yolcu otobüsüne taşla saldıran iki şüpheli kaçtı. Akılalmaz olay dün Bursa'da yaşandı. Bülent Aydın'un kullandığı yolcu otobüsüne seyir halindeyken, otoban kenarındaki bir yamaçta bulunan 2 kişi tarafından kaya parçası fırlatıldı. Taş, içerisinde 30 yolcu bulanan aracın ön camından içeriye girerek muavin koltuğuna saplandı. Muavinin o anda orada bulunmaması olası bir faciayı önledi. Şüpheliler ise kayıplara karıştı.
'20 SANİYE İLE KURTULDU'
Şoför Aydın, güçlükle durabildi. Büyük panik yaşayan yolcular, firmaya ait başka bir otobüse alındı. Geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, uzun namlulu silahlar ile otobüs çevresinde güvenliği sağladı. Otobüs şoförü Aydın, "Üst geçitten geçerken yere küçük taş atmışlar küçük taşlardan kaçıyordum, baktım taşlar köprüden mi düşüyor acaba diye. Büyük kayanın gelişini gördüm, direk benim üstüme geliyordu, arabayı sola attım, taşta arabanın içine girdi. Arabada 30 kişi vardı, büyük bir kaza atlattık. Bu saldırı sadece bize karşı değil, birkaç arabaya daha taş attılar. Yolcuları diğer arabaya aktardık. Taş atan 2 şahsı gördük ama yüz yüze temas olarak görmedik ama 2 şahıs olduğunu gördük. Taş muavin koltuğuna saplandı. 20 saniye önce muavin koltuğundan kalktı. Muavinin orda olmaması büyük bir şeydi" dedi.
'20 SANİYE İLE KURTULDU'
Şoför Aydın, güçlükle durabildi. Büyük panik yaşayan yolcular, firmaya ait başka bir otobüse alındı. Geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, uzun namlulu silahlar ile otobüs çevresinde güvenliği sağladı. Otobüs şoförü Aydın, "Üst geçitten geçerken yere küçük taş atmışlar küçük taşlardan kaçıyordum, baktım taşlar köprüden mi düşüyor acaba diye. Büyük kayanın gelişini gördüm, direk benim üstüme geliyordu, arabayı sola attım, taşta arabanın içine girdi. Arabada 30 kişi vardı, büyük bir kaza atlattık. Bu saldırı sadece bize karşı değil, birkaç arabaya daha taş attılar. Yolcuları diğer arabaya aktardık. Taş atan 2 şahsı gördük ama yüz yüze temas olarak görmedik ama 2 şahıs olduğunu gördük. Taş muavin koltuğuna saplandı. 20 saniye önce muavin koltuğundan kalktı. Muavinin orda olmaması büyük bir şeydi" dedi.
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