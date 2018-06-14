Dünyanın en iyi slackline (ip üstünde gösteri) sporcularından Alex Mason, İstanbul'a geldi. Eminönü'nde nefes kesen bir gösteri sergiledi. Renkli tarihi evleri, yokuşları ve apartmanlar arasına asılan çamaşırlarıyla turistlerin ilgisini çeken bir sokakta dünyaca ünlü Red Bull sporcusu Alex Mason'ın gerçekleştirdiği performans nefesleri kesti. Genç sporcu, pencerelere asılan iplerin üzerinde yürümekle kalmayıp akrobatik hareketler sergiledi. Daha önce dünyanın farklı noktalarında benzer gösterilere imza atan Alex Mason "Türkiye harika bir ülke, İstanbul olağanüstü şehir" dedi.
Eminönü cambazı
Etiketler: Alex Mason , İstanbul , Türkiye , Eminönü
- 14 Haziran 2018, Perşembe
- Gazete
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