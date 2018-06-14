Ani ve şiddetli baş ağrısı, bulantı, fışkırır tarzda kusma, konuşmada güçlük, baş dönmesi anevrizma yani toplumda bilinen adıyla beyin kanamasının belirtilerini oluşturuyor. Ölüme veya telafisi mümkün olmayan hasarlara yol açabilen bu hastalık beyindeki atardamar duvarının zayıflaması sonucu ortaya çıkıyor. Sıcak havalardan etkilenen yüksek tansiyonun da beyin kanamasına neden olabildiğini kaydeden Nöroşirurji Uzmanı Op. Dr. Kerem Bıkmaz, özellikle 50 yaş ve üzerini uyarıyor. Bu yaşlarda hastalığın görülme riskinin daha fazla olduğunu söylüyor. "40 yaşın altındaki kişilerde görülen beyin kanaması sebeplerinin araştırılması gerekir. Sigara da kanama için risk demektir" bilgisini veriyor.
Beyin kanamasında riskin yaşı 50
Etiketler: beyin kanaması
- 14 Haziran 2018, Perşembe
- Gazete
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