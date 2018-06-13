Merkez Yıldırım ilçesinde babasından boşanan annesi Ayşe Ü. ile yaşayan B.E., gittiği ablasında kaldığı bazı geceler, eniştesinin tacizine uğradı. Mart ayında, ablasının evine gitmek istemeyen B.E., annesinin ısrarı üzerine gerçekleri anlattı.
Gece ablamla yattım, sabah eniştemle uyandım
Bursa'da, 16 yaşındaki baldızı B.E.’ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan tutuklu sanık Berk D.'nin (35) yargılanmasına başlandı. B.E. mahkemedeki ifadesinde, "Eniştem fabrikada gece vardiyasında görev yapıyordu. Ben de o akşam ablama gittim. Gece ablam ile yattım. Sabah kalktığımda ablam işe gitmiş, fabrikadan gelen eniştem ise yanımda yatıyordu" dedi.
Etiketler: Bursa , Ağır ceza mahkemesi , cinsel istismar
- 13 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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