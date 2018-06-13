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İMSAKİYE RAMAZAN
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  1. 'Meclis'in ilk işi bedelli'

Gece ablamla yattım, sabah eniştemle uyandım

'da, 16 yaşındaki baldızı B.E.’ye da bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan tutuklu sanık Berk D.'nin (35) yargılanmasına başlandı. B.E. mahkemedeki ifadesinde, "Eniştem fabrikada gece vardiyasında görev yapıyordu. Ben de o akşam ablama gittim. Gece ablam ile yattım. Sabah kalktığımda ablam işe gitmiş, fabrikadan gelen eniştem ise yanımda yatıyordu" dedi.



Merkez Yıldırım ilçesinde babasından boşanan annesi Ayşe Ü. ile yaşayan B.E., gittiği ablasında kaldığı bazı geceler, eniştesinin tacizine uğradı. Mart ayında, ablasının evine gitmek istemeyen B.E., annesinin ısrarı üzerine gerçekleri anlattı.

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  • 13 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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