Çilek aşkına!

Yazın en sevilen meyvelerinden olan çilek, ağızları tatlandırıyor. 'Sevmem' diyenin neredeyse olmadığı bu meyve A, C, B6 ve B12 vitaminleri ile kalsiyum, demir, fosfor, potasyum, selenyum, sodyum, manganez, magnezyum içeriyor. Cinsel hayatı renklendiriyor. İçeriğinde E vitamini ile sperm miktarını artırıyor. Cinsel organa giden kan dolaşımını hızlandırıyor. Bu da cinsel isteği tetikliyor. Çileğin sağlığa olan diğer faydaları şöyle sıralanıyor...
Romatizma hastalığına iyi gelir.
Eklem iltihabı, eklemlerde ürat birikmesi ve damar sertliği gibi hastalıklara iyi gelir.
Tansiyonu düşürür.
Kanı temizler.
Bağışıklığı güçlendirir.
İdrar söktürücüdür.
Bağırsak kurtlarını döker.
Karaciğeri güçlendirir.
Diş etlerini korur ve güçlendirir...
Romatizma hastalığına iyi gelir.
Eklem iltihabı, eklemlerde ürat birikmesi ve damar sertliği gibi hastalıklara iyi gelir.
Tansiyonu düşürür.
Kanı temizler.
Bağışıklığı güçlendirir.
İdrar söktürücüdür.
Bağırsak kurtlarını döker.
Karaciğeri güçlendirir.
Diş etlerini korur ve güçlendirir...
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