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Az ve öz ye karaciğeri tüketme

Az ve öz ye karaciğeri tüketme
Karaciğer, kan ile besinlerin ayrıştırmasını sağlıyor. Vücuda giren tüm zehirleri absorbe ederek, arındırıyor. Bu organın korunması, tüm bedenin sağlıklı olması anlamına geliyor. Ülkemizde her 4 kişiden birinde karaciğer yağlanması görülüyor. Çalışmalar, hastalığa karşı günde en az 1 fincan kahvenin faydalı olduğunu ortaya koyuyor. Uzmanlar, sağlıklı bir karaciğer için yapılması gerekenleri sıralıyor:

ŞEKERDEN UZAK DURUN: İçerisinde tatlandırıcı bulunan gıdalar, şişmanlığı tetikliyor. İnsülin direncisini artırıyor. Karaciğeri yağlandırıyor.

YÜRÜYÜŞ YAPIN: Gün boyu oturmak, karaciğer için risk oluşturuyor. Günde yapılacak 45 dakikalık yürüyüşler, karaciğer yağlanmasını önlüyor.

ŞOK DİYETLER TEHLİKELİ: Karaciğer yağlanmasına karşı fazla kilolardan kurtulmak gerekiyor. Bu amaçla yapılacak şok diyetler ise karaciğer, kalp ve böbreklere zarar verirken ölüme yol açıyor.

MASADAN DOYMADAN KALKIN: Sağlıklı bir karaciğer için yenilen besinler kadar miktarı da önem taşıyor. Bu nedenle uzmanlar, masadan mutlaka doymadan kalkmayı öneriyor. Yenilecek besinlerin özenle seçilmesini tavsiye ediyor.

MEVSİM SEBZELERİ TÜKETİN: Sağlıklı ve dengeli beslenmek karaciğeri koruyor. Balık, sebze ve meyve, diyeti, lifli gıdalar, yağlanmayı önleyip karaciğeri besliyor.
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  • 13 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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