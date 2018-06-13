Az ve öz ye karaciğeri tüketme

Karaciğer, kan ile besinlerin ayrıştırmasını sağlıyor. Vücuda giren tüm zehirleri absorbe ederek, arındırıyor. Bu organın korunması, tüm bedenin sağlıklı olması anlamına geliyor. Ülkemizde her 4 kişiden birinde karaciğer yağlanması görülüyor. Çalışmalar, hastalığa karşı günde en az 1 fincan kahvenin faydalı olduğunu ortaya koyuyor. Uzmanlar, sağlıklı bir karaciğer için yapılması gerekenleri sıralıyor:
ŞEKERDEN UZAK DURUN: İçerisinde tatlandırıcı bulunan gıdalar, şişmanlığı tetikliyor. İnsülin direncisini artırıyor. Karaciğeri yağlandırıyor.
YÜRÜYÜŞ YAPIN: Gün boyu oturmak, karaciğer için risk oluşturuyor. Günde yapılacak 45 dakikalık yürüyüşler, karaciğer yağlanmasını önlüyor.
ŞOK DİYETLER TEHLİKELİ: Karaciğer yağlanmasına karşı fazla kilolardan kurtulmak gerekiyor. Bu amaçla yapılacak şok diyetler ise karaciğer, kalp ve böbreklere zarar verirken ölüme yol açıyor.
MASADAN DOYMADAN KALKIN: Sağlıklı bir karaciğer için yenilen besinler kadar miktarı da önem taşıyor. Bu nedenle uzmanlar, masadan mutlaka doymadan kalkmayı öneriyor. Yenilecek besinlerin özenle seçilmesini tavsiye ediyor.
MEVSİM SEBZELERİ TÜKETİN: Sağlıklı ve dengeli beslenmek karaciğeri koruyor. Balık, sebze ve meyve, Akdeniz diyeti, lifli gıdalar, yağlanmayı önleyip karaciğeri besliyor.
ŞEKERDEN UZAK DURUN: İçerisinde tatlandırıcı bulunan gıdalar, şişmanlığı tetikliyor. İnsülin direncisini artırıyor. Karaciğeri yağlandırıyor.
YÜRÜYÜŞ YAPIN: Gün boyu oturmak, karaciğer için risk oluşturuyor. Günde yapılacak 45 dakikalık yürüyüşler, karaciğer yağlanmasını önlüyor.
ŞOK DİYETLER TEHLİKELİ: Karaciğer yağlanmasına karşı fazla kilolardan kurtulmak gerekiyor. Bu amaçla yapılacak şok diyetler ise karaciğer, kalp ve böbreklere zarar verirken ölüme yol açıyor.
MASADAN DOYMADAN KALKIN: Sağlıklı bir karaciğer için yenilen besinler kadar miktarı da önem taşıyor. Bu nedenle uzmanlar, masadan mutlaka doymadan kalkmayı öneriyor. Yenilecek besinlerin özenle seçilmesini tavsiye ediyor.
MEVSİM SEBZELERİ TÜKETİN: Sağlıklı ve dengeli beslenmek karaciğeri koruyor. Balık, sebze ve meyve, Akdeniz diyeti, lifli gıdalar, yağlanmayı önleyip karaciğeri besliyor.
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