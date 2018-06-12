Romatizma genç yaşlı dinlemez

Hemen hemen her yaşta görülen ve savunma mekanizmasında çeşitli hastalıklara yol açan romatizma, hayatı tehdit ediyor. Toplumda romatizmaya genellikle sıcak ya da soğuk havanın neden olduğu düşünülüyor. Ancak uzmanlar, bunun yanlış bir kanı olduğunu söylüyor. Kilolu kişilerde daha fazla ağrıya neden olan romatizma, eklemlerde şişlik, sıcaklık ve ağrı ile kendisini gösteriyor. Tedavi edilmediğinde ciddi rahatsızlıklara neden oluyor. Uzmanlar, romatizma hakkında bilinmesi gerekleri şöyle sıralıyor...
ÇÖZÜMÜ YOK!
Romatizma tedavisinde son dönemde kullanılmaya başlanan ilaçlar, önemli başarılar sağlıyor. Ancak yine de çoğu romatizmal hastalık, tamamen ortadan kalkmıyor. Zaman zaman alevlenen hastalık, kişiye büyük zorluk yaşatıyor. Bazı vakaların ömür boyu sürdüğü romatizmanın tedavisinde asıl amacı şikayetlerin ortadan kaldırılması oluşturuyor.
KRONİK BİR HASTALIK
Şeker ve hipertansiyon gibi kronik bir hastalık olan romatizmada hastalığın şiddetine göre zaman zaman az, zaman zaman çok ilaç kullanmak gerekiyor. Romatizmal hastalıkların çoğunun kesin nedeni bilinmese de genetik faktörler, cinsiyet, çevresel faktörler ve yaş faktörleri önem taşıyor.
GENÇLERİ DE VURUR
Romatizmanın yaşlılarda görüldüğü kanısı, kesinlikle yanlış bir düşünceyi oluşturuyor. Çoğu romatizmal hastalık genç yaşlarda başlıyor. Özellikle omurga romatizmaları genç erkekleri etkilerken, eklem romatizmaları doğurganlık çağındaki kadınlarda daha sık görülüyor. Bel ağrısından şikayet eden genç yaş erkeklerin mutlaka omurga romatizması yönünden değerlendirilmesi gerekiyor.
GENETİKTİR...
Romatizmal hastalıkların nedenleri arasında genetik yapı büyük önem taşıyor. Bu durumda ailede romatizmal hastalık olması aynı veya farklı bir romatizmal hastalık için yatkınlık olduğunu düşündürüyor. Romatizmal hastalıktan kuşkulanılan kişinin ailesinde de romatizma olması tanıyı kuvvetlendiriyor.
KAPLICAYA GİTMEYiN
İltihaplı eklem romatizmalarına kaplıca ve sıcak uygulamalar iyi gelmiyor. Hatta şikayetleri daha da artırıyor. Kireçlenmede yararlı olabiliyor. Kaplıcaya gitmeden önce doktor onayı alınması gerekiyor.
BUNLARI TÜKETIN
Enginar: Başta romatizma olmak üzere gut hastalığı ve eklem yanmasına karşı birebirdir.
Domates: Kemiklere kuvvet verir.
Fasulye: Romatizma ve böbrek hastalıklarına iyi gelir.
Kereviz: Romatizma ağrılarını keser.
Pancar: Kemikleri güçlendirir.
Hurma: Kemikler için faydalıdır. Besin değeri yüksek ve önemli bir enerji kaynağıdır.
Armut: Romatizma ve eklem kireçlenmesi olanlar için yararlı bir meyvedir.
Kavun: Vücudu temizleyici etkiye sahiptir. Romatizmaya iyi gelir.
Biber: Eklem yerlerine, ovuşturularak sürülürse kan dolaşımını hızlandırır. Romatizma ve eklem yerleri ağrılarını dindiri
ORGANLARA ZARAR VERİR
Bazı romatizmalar sadece eklemleri değil, bağışıklık sistemini ve iç organları da etkiliyor. Organ tutulması olarak adlandırılan bu durumun önüne geçilmesi için tedavinin aksatılmadan sürdürülmesi gerekiyor.
ÇÖZÜMÜ YOK!
Romatizma tedavisinde son dönemde kullanılmaya başlanan ilaçlar, önemli başarılar sağlıyor. Ancak yine de çoğu romatizmal hastalık, tamamen ortadan kalkmıyor. Zaman zaman alevlenen hastalık, kişiye büyük zorluk yaşatıyor. Bazı vakaların ömür boyu sürdüğü romatizmanın tedavisinde asıl amacı şikayetlerin ortadan kaldırılması oluşturuyor.
KRONİK BİR HASTALIK
Şeker ve hipertansiyon gibi kronik bir hastalık olan romatizmada hastalığın şiddetine göre zaman zaman az, zaman zaman çok ilaç kullanmak gerekiyor. Romatizmal hastalıkların çoğunun kesin nedeni bilinmese de genetik faktörler, cinsiyet, çevresel faktörler ve yaş faktörleri önem taşıyor.
GENÇLERİ DE VURUR
Romatizmanın yaşlılarda görüldüğü kanısı, kesinlikle yanlış bir düşünceyi oluşturuyor. Çoğu romatizmal hastalık genç yaşlarda başlıyor. Özellikle omurga romatizmaları genç erkekleri etkilerken, eklem romatizmaları doğurganlık çağındaki kadınlarda daha sık görülüyor. Bel ağrısından şikayet eden genç yaş erkeklerin mutlaka omurga romatizması yönünden değerlendirilmesi gerekiyor.
GENETİKTİR...
Romatizmal hastalıkların nedenleri arasında genetik yapı büyük önem taşıyor. Bu durumda ailede romatizmal hastalık olması aynı veya farklı bir romatizmal hastalık için yatkınlık olduğunu düşündürüyor. Romatizmal hastalıktan kuşkulanılan kişinin ailesinde de romatizma olması tanıyı kuvvetlendiriyor.
KAPLICAYA GİTMEYiN
İltihaplı eklem romatizmalarına kaplıca ve sıcak uygulamalar iyi gelmiyor. Hatta şikayetleri daha da artırıyor. Kireçlenmede yararlı olabiliyor. Kaplıcaya gitmeden önce doktor onayı alınması gerekiyor.
BUNLARI TÜKETIN
Enginar: Başta romatizma olmak üzere gut hastalığı ve eklem yanmasına karşı birebirdir.
Domates: Kemiklere kuvvet verir.
Fasulye: Romatizma ve böbrek hastalıklarına iyi gelir.
Kereviz: Romatizma ağrılarını keser.
Pancar: Kemikleri güçlendirir.
Hurma: Kemikler için faydalıdır. Besin değeri yüksek ve önemli bir enerji kaynağıdır.
Armut: Romatizma ve eklem kireçlenmesi olanlar için yararlı bir meyvedir.
Kavun: Vücudu temizleyici etkiye sahiptir. Romatizmaya iyi gelir.
Biber: Eklem yerlerine, ovuşturularak sürülürse kan dolaşımını hızlandırır. Romatizma ve eklem yerleri ağrılarını dindiri
ORGANLARA ZARAR VERİR
Bazı romatizmalar sadece eklemleri değil, bağışıklık sistemini ve iç organları da etkiliyor. Organ tutulması olarak adlandırılan bu durumun önüne geçilmesi için tedavinin aksatılmadan sürdürülmesi gerekiyor.
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