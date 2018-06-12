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’in evi altı yıl önce yandı. taşındığı yuvası da esrarengiz bir şekilde yanınca, elinde suyla nöbet tutmaya başladı

Necmettin sönmez!
Her şey bundan tam altı yıl önce başladı. Van'ın Gürpınar İlçesi'nde yaşayan üçü engelli yedi çocuk babası Necmettin Sönmez'in evinde esrarengiz lar çıktı. Mahalle halkı da yaşanan garip olaydan endişe duymaya başladı. Herkes paniğe kapıldı. Ev sahibi ise köye 500 metre uzaklıkta bir ev yapmak zorunda kaldı. Yeni yuvasına taşındı. Ancak iki ay önce bu evinde de garip bir şekilde yangın çıktı. Çaresiz kalan adam, ailesini de yanına aldı. Eski evine taşındı. Bu sırada çocuğu olmayan kardeşi Selim Sönmez'in de evinde yangın çıkmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye giden İl Afet ve Müdürlüğü ekipleri de yangınların sebebini anlayamadı.



PSİKOLOJİLER BOZUK
Suyla nöbet tutan , "Çıkan yangından dolayı 'da bir hocaya gittim. Hoca, yangının duracağını söyledi. Sabaha kadar yatmıyoruz, elimizde su ile nöbet tutuyoruz. Neresi yanarsa oraya doğru koşuyoruz. Çok huzursuzuz" diye konuştu. Fahri Köy İmamı Abdulmenaf Özdemir ise hayatında böyle bir olayla karşılaşmadığını belirterek, "7'den 70'e bütün köy halkının psikolojisi bozuldu" dedi.
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