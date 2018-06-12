Her şey bundan tam altı yıl önce başladı. Van'ın Gürpınar İlçesi'nde yaşayan üçü engelli yedi çocuk babası Necmettin Sönmez'in evinde esrarengiz yangınlar çıktı. Mahalle halkı da yaşanan garip olaydan endişe duymaya başladı. Herkes paniğe kapıldı. Ev sahibi ise köye 500 metre uzaklıkta yeni bir ev yapmak zorunda kaldı. Yeni yuvasına taşındı. Ancak iki ay önce bu evinde de garip bir şekilde yangın çıktı. Çaresiz kalan adam, ailesini de yanına aldı. Eski evine taşındı. Bu sırada çocuğu olmayan kardeşi Selim Sönmez'in de evinde yangın çıkmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye giden İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri de yangınların sebebini anlayamadı.
PSİKOLOJİLER BOZUK
Suyla nöbet tutan Necmettin Sönmez, "Çıkan yangından dolayı İstanbul'da bir hocaya gittim. Hoca, yangının duracağını söyledi. Sabaha kadar yatmıyoruz, elimizde su ile nöbet tutuyoruz. Neresi yanarsa oraya doğru koşuyoruz. Çok huzursuzuz" diye konuştu. Fahri Köy İmamı Abdulmenaf Özdemir ise hayatında böyle bir olayla karşılaşmadığını belirterek, "7'den 70'e bütün köy halkının psikolojisi bozuldu" dedi.
PSİKOLOJİLER BOZUK
Suyla nöbet tutan Necmettin Sönmez, "Çıkan yangından dolayı İstanbul'da bir hocaya gittim. Hoca, yangının duracağını söyledi. Sabaha kadar yatmıyoruz, elimizde su ile nöbet tutuyoruz. Neresi yanarsa oraya doğru koşuyoruz. Çok huzursuzuz" diye konuştu. Fahri Köy İmamı Abdulmenaf Özdemir ise hayatında böyle bir olayla karşılaşmadığını belirterek, "7'den 70'e bütün köy halkının psikolojisi bozuldu" dedi.
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