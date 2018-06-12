Fabrikada yangın

İstanbul Zeytinburnu'nda 4 katlı kumaş ve iplik fabrikasında dün yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Çalışanlar binayı terk etti. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevler söndürüldü. Dumandan etkilenenler hastaneye kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Zafer HALATÇI
Zafer HALATÇI
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.