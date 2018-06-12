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Fabrikada

Fabrikada yangın
İstanbul 'nda 4 katlı kumaş ve iplik fabrikasında dün çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Çalışanlar binayı terk etti. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevler söndürüldü. Dumandan etkilenenler hastaneye kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Zafer HALATÇI
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