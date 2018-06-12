Van'da yaşayan Kaplan ailesinin 2 yaşındaki kız Dılda Nurdem, geçen ay evde oyun oynamaya başladı. Ancak bu sırada düşen televizyonun altında kaldı. Bir süre nefes almakta zorlanan yavru, hemen hastaneye kaldırıldı. 20 gün yoğun bakımda kaldı. Ancak nefes darlığı şikayeti bitmedi. Bunun üzerine Kaplan ailesi, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden Doç. Dr. Velat Şen'in yanına gitti. Şen, gerçekleştirilen operasyonla minik kızı sağlığına kavuşturdu. Operasyonla ilgili bilgi veren Doç. Dr. Şen, "Soluk borusuna ameliyat yapılmadan, genişletme işlemi yapıldı. Hastamızın nefes darlığı ortadan kalktı" diye konuştu. Baba Adem Kaplan ise "Kızımın tekrar sağlığına kavuşmasını sağlayanlara teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
Doktor civanım
Doç. Dr. Velat Şen, üzerine televizyon düşen ve soluk borusu daralan Nurdem Kaplan’ı iyileştirdi. Küçük kız ise bakışlarıyla doktoruna teşekkür etti...
Etiketler: Van , Dicle Üniversitesi , Velat Şen , Doç
- 12 Haziran 2018, Salı
- Gazete
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