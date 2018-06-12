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İMSAKİYE RAMAZAN
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  2. İyot eksikliği anneliğe engel

Aşka

Aşka arpacık soğanı
İçerdiği vitamin ve minerallerle dikkat çeken arpacık soğanı, ağızları tatlandırıyor. Düşük kalorili ve yağsız bir sebze olan arpacık soğan, potasyum, A vitamini ve folat deposu bu sebze, den ve kalp hastalıklarından koruyor. İçeriğindeki potasyum ile aşk hayatına da güç veriyor. Libidoyu yükselten arpacık soğanı, cinsel gücü ve isteği artırıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor...

Antioksidan etkisi ile kanserden korur.
Kalp ve diyabet riskini azaltır.
Kemik erimesini öner.
Karaciğeri güçlendirir.
Felç riskini azaltır.
Bağışıklığı güçlendirir.
Kanı temizler.
Romatizmadan korur.
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