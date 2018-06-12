Alman usulü cinayet

Diskoda başlayan yakınlaşma ölümle bitti. Olay önceki gün Antalya'da meydana geldi. Oyuncu, şarkıcı ve dansçı olan Alman Katharina Kugel (35), Türk kökenli arkadaşı Dilara Ateş ile birlikte cumartesi gecesi diskoya gitti. Burada Lübnan asıllı olan ve yine kendisi gibi tatile gelen Alman hiphopçu Mohamed Hareke ile tanıştı. İkili, Ateş'i oteline bıraktıktan sonra deniz kenarına gitti. Kugel, sabaha karşı kıyıdan yaklaşık 100 metre açıkta ölü olarak bulundu. Polis, güvenlik kameralarını inceledi. Hareke'yi, kiraladığı evde gözaltına aldı. Bir miktar da uyuşturucu ele geçirdi. Lübnanlı, "Katharina sahnede güzel bir dans gösterisi yaptı. Ardından da tanıştık. Çok rahat davranıyordu. Önce benim evime geldik. Ancak ev yerine deniz kenarında birlikte olmak istediğini söyledi. Bunun üzerine denize gittik. Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık. Su soğuk olduğu için ben denizden çıkacağımı söyleyip çıktım. O ise denizde kaldı. O yüzerken ben eve gittim. Çığlık sesi ya da yardım istediğini duymadım" dedi. Görgü tanıklarının ise hızla denizden çıkarak, bölgeden uzaklaştığını vöne sürdüğü hiphopçu tutuklandı.
OTOPSİ: ÖLDÜRÜLDÜ
Kugel'in Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirilen cenazesinin otopsi işlemi tamamlandı. Otopside, kadının boğularak öldürüldüğü belirlendi.
MEHMET AL
OTOPSİ: ÖLDÜRÜLDÜ
Kugel'in Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirilen cenazesinin otopsi işlemi tamamlandı. Otopside, kadının boğularak öldürüldüğü belirlendi.
MEHMET AL
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