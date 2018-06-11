Meteoroloji açıkladı! İşte il il hava durumu (Hava durumu 11 Nisan)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Eskişehir, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Bolu, Ordu, Giresun ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Muğla, Aydın, Denizli, Uşak ve Afyonkarahisar çevreleri ile Burdur'un batı kesimlerinde yerel kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.





UŞAK, AFYON, DENİZLİ, MUĞLA VE AYDIN İÇİN ÖNEMLİ UYARI

Uşak, Afyon, Denizli, Muğla ve Aydın çevrelerinde meydana gelecek gök gürültülü sağanak yağışların öğleden sonra kısa süreli kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.