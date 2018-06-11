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açıkladı! İşte il il (Hava durumu 11 Nisan)

'den bazı iller için son dakika uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nde yapılan değerlendirmelere göre gök gürültülü sağanak yağışlar o illerde etkili olacak. İşte ayrıntılar...

Meteoroloji açıkladı! İşte il il hava durumu (Hava durumu 11 Nisan)

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Ege, Batı Akdeniz, 'nun kuzeydoğusu, Adana, Hatay, , Kahramanmaraş, Eskişehir, Aksaray, , , , Bolu, , Giresun ve çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra , Aydın, , ve çevreleri ile Burdur'un batı kesimlerinde yerel kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

UŞAK, AFYON, DENİZLİ, MUĞLA VE AYDIN İÇİN ÖNEMLİ UYARI

Uşak, Afyon, Denizli, Muğla ve Aydın çevrelerinde meydana gelecek gök gürültülü sağanak yağışların öğleden sonra kısa süreli kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.

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  • 11 Haziran 2018, Pazartesi 09:31
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