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İMSAKİYE RAMAZAN
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Mahkeme kararı

Mahkeme kararı
Amerikalı ünlü aktör , geçen ay 12. yaş gününü kutlayan kızı Suri'yi Tomp Gun 2'de oynatmak istediği ortaya çıktı. Top Gun 2'de küçük bir rol vermek istediği Suri'nin önündeki en büyük engel ise annesi . Bu durum 'ne de yansıdı. Suri'nin babasıyla geçirmek istediği 17 Haziran, bir kez daha veto edildi. Holmes'un büyük sorunlar yaşadığı, Tom Cruise ile Suri'nin görüşmemesi için her türlü zorluğu çıkardığı belirtildi. Cruise'un ise mahkeme kararıyla Babalar Günü'nü Suri ile geçirebileceği iddia edildi. Bu durum Amerika'da gündem oldu. Holmes'u haklı bulanlar kadar, eleştirenler de dikkat çekti.
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