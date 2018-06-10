Amerikalı ünlü aktör Tom Cruise, geçen ay 12. yaş gününü kutlayan kızı Suri'yi Tomp Gun 2'de oynatmak istediği ortaya çıktı. Top Gun 2'de küçük bir rol vermek istediği Suri'nin önündeki en büyük engel ise annesi Katie Holmes. Bu durum Babalar Günü'ne de yansıdı. Suri'nin babasıyla geçirmek istediği 17 Haziran, bir kez daha veto edildi. Holmes'un büyük sorunlar yaşadığı, Tom Cruise ile Suri'nin görüşmemesi için her türlü zorluğu çıkardığı belirtildi. Cruise'un ise mahkeme kararıyla Babalar Günü'nü Suri ile geçirebileceği iddia edildi. Bu durum Amerika'da gündem oldu. Holmes'u haklı bulanlar kadar, eleştirenler de dikkat çekti.
Mahkeme kararı
Etiketler: Tom Cruise , Katie Holmes , Babalar Günü
- 10 Haziran 2018, Pazar
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.