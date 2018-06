Hayat baba eliyle başlar

bu sezon hakitonlardaki ceketler modaysa,babanıza bu renklerde bir tekceket hediye etmeniz doğru olur.Ya da beyaz spor ayakkabılarmodaysa, babanızın dolabınıbu tarz tek bir anahtar parçaylacanlandırmanız mümkün olabilir.Yani bu tarz özel günleri kendinizebabanızın dolabını yenileme günüolarak kabul etmenizde fayda var.ki her sezon modadünyası bizlere yepyeni renklerikullanmamızı tavsiye ediyor.Ancak ofiste yoğun bir şekildeçalışan babanızın stil sahibi veşık olmasını istiyorsanız trendleryerine doğaya güvenmenizdefayda var. Yani bej ve mavitonlarında düz kumaş terciheden babalarınızın şık olmamasıimkansız...sadecegiyebileceği ya da kullanabileceğibir şeyler almanıza gerek yok.Babanızın görüntüsünü yenidentazelemeye ne dersiniz? Bir sporsalonu üyeliği, belki biraz estetikrötuşlar, cilt bakımı ya da belki demasaj? Emin olun babanız bunlarınher biriyle kendisini çok iyihissedecek. Cildin doğal biyolojikmekanizmasına uygun içeriktekiürünler, erkeklerin de vazgeçilmezbakım ürünleri oluyor.dünyası belirlimarkaların her sezon öne çıkmasınısağlıyor. Ancak siz siz olunbabanızın yıllar boyunca alıştığı vesevdiği markalara saygı gösterin.Sevdiği markadan, trendlere vebeden ölçülerine uygun bir kıyafetalmanız emin olun onun gönlünükazanmanızı sağlayacak.sezon her ne kadar logolarve sloganlar popüler olsa da neyazık ki kendinden emin bir erkeğinüzerinde devasa boyuttaki harflerpek de hoş durmaz. Babanızındolabına yeni bir soluk getirmeyeçalışırken ne olur onu yürüyen birreklam panosuna dönüştürmeyin.ki bir dolabı yenidenyaratmak ve doğru hediye seçmekiçin beden ölçülerini doğru bilmekilk adım. Babanızın vücudunaen uygun olan kıyafetlere hediyeseçmeden önce bir göz gezdirin.Kıyafetlerin ne fazla bol, ne defazla dar olmaması gerekiyor...sizi hatırlatacakbir saat ya da son dönemdepopüler olduğu gibi iyi bir işçiliğesahip bir bileklik alabilirsiniz.