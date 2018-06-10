Hayat baba eliyle başlar

TRENDLER ÖNEMLİ
MESELA bu sezon haki tonlardaki ceketler modaysa, babanıza bu renklerde bir tek ceket hediye etmeniz doğru olur. Ya da beyaz spor ayakkabılar modaysa, babanızın dolabını bu tarz tek bir anahtar parçayla canlandırmanız mümkün olabilir. Yani bu tarz özel günleri kendinize babanızın dolabını yenileme günü olarak kabul etmenizde fayda var.
OFİS TONLARI
TABII ki her sezon moda dünyası bizlere yepyeni renkleri kullanmamızı tavsiye ediyor. Ancak ofiste yoğun bir şekilde çalışan babanızın stil sahibi ve şık olmasını istiyorsanız trendler yerine doğaya güvenmenizde fayda var. Yani bej ve mavi tonlarında düz kumaş tercih eden babalarınızın şık olmaması imkansız...
BAKIM VAZGEÇİLMEZ
BABANIZA sadece giyebileceği ya da kullanabileceği bir şeyler almanıza gerek yok. Babanızın görüntüsünü yeniden tazelemeye ne dersiniz? Bir spor salonu üyeliği, belki biraz estetik rötuşlar, cilt bakımı ya da belki de masaj? Emin olun babanız bunların her biriyle kendisini çok iyi hissedecek. Cildin doğal biyolojik mekanizmasına uygun içerikteki ürünler, erkeklerin de vazgeçilmez bakım ürünleri oluyor.
MARKA TERCİHİ
MODA dünyası belirli markaların her sezon öne çıkmasını sağlıyor. Ancak siz siz olun babanızın yıllar boyunca alıştığı ve sevdiği markalara saygı gösterin. Sevdiği markadan, trendlere ve beden ölçülerine uygun bir kıyafet almanız emin olun onun gönlünü kazanmanızı sağlayacak.
SLOGAN LOGOLAR
BU sezon her ne kadar logolar ve sloganlar popüler olsa da ne yazık ki kendinden emin bir erkeğin üzerinde devasa boyuttaki harfler pek de hoş durmaz. Babanızın dolabına yeni bir soluk getirmeye çalışırken ne olur onu yürüyen bir reklam panosuna dönüştürmeyin.
VÜCUT DETAYI
TABII ki bir dolabı yeniden yaratmak ve doğru hediye seçmek için beden ölçülerini doğru bilmek ilk adım. Babanızın vücuduna en uygun olan kıyafetlere hediye seçmeden önce bir göz gezdirin. Kıyafetlerin ne fazla bol, ne de fazla dar olmaması gerekiyor...
AKSESUVARLAR
BABANIZA sizi hatırlatacak bir saat ya da son dönemde popüler olduğu gibi iyi bir işçiliğe sahip bir bileklik alabilirsiniz.
MESELA bu sezon haki tonlardaki ceketler modaysa, babanıza bu renklerde bir tek ceket hediye etmeniz doğru olur. Ya da beyaz spor ayakkabılar modaysa, babanızın dolabını bu tarz tek bir anahtar parçayla canlandırmanız mümkün olabilir. Yani bu tarz özel günleri kendinize babanızın dolabını yenileme günü olarak kabul etmenizde fayda var.
OFİS TONLARI
TABII ki her sezon moda dünyası bizlere yepyeni renkleri kullanmamızı tavsiye ediyor. Ancak ofiste yoğun bir şekilde çalışan babanızın stil sahibi ve şık olmasını istiyorsanız trendler yerine doğaya güvenmenizde fayda var. Yani bej ve mavi tonlarında düz kumaş tercih eden babalarınızın şık olmaması imkansız...
BAKIM VAZGEÇİLMEZ
BABANIZA sadece giyebileceği ya da kullanabileceği bir şeyler almanıza gerek yok. Babanızın görüntüsünü yeniden tazelemeye ne dersiniz? Bir spor salonu üyeliği, belki biraz estetik rötuşlar, cilt bakımı ya da belki de masaj? Emin olun babanız bunların her biriyle kendisini çok iyi hissedecek. Cildin doğal biyolojik mekanizmasına uygun içerikteki ürünler, erkeklerin de vazgeçilmez bakım ürünleri oluyor.
MARKA TERCİHİ
MODA dünyası belirli markaların her sezon öne çıkmasını sağlıyor. Ancak siz siz olun babanızın yıllar boyunca alıştığı ve sevdiği markalara saygı gösterin. Sevdiği markadan, trendlere ve beden ölçülerine uygun bir kıyafet almanız emin olun onun gönlünü kazanmanızı sağlayacak.
SLOGAN LOGOLAR
BU sezon her ne kadar logolar ve sloganlar popüler olsa da ne yazık ki kendinden emin bir erkeğin üzerinde devasa boyuttaki harfler pek de hoş durmaz. Babanızın dolabına yeni bir soluk getirmeye çalışırken ne olur onu yürüyen bir reklam panosuna dönüştürmeyin.
VÜCUT DETAYI
TABII ki bir dolabı yeniden yaratmak ve doğru hediye seçmek için beden ölçülerini doğru bilmek ilk adım. Babanızın vücuduna en uygun olan kıyafetlere hediye seçmeden önce bir göz gezdirin. Kıyafetlerin ne fazla bol, ne de fazla dar olmaması gerekiyor...
AKSESUVARLAR
BABANIZA sizi hatırlatacak bir saat ya da son dönemde popüler olduğu gibi iyi bir işçiliğe sahip bir bileklik alabilirsiniz.
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